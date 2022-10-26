Росіяни видали 12-річне фото зі Словенії за "докази" створення Україною "брудної бомби"

Росіяни розганяють фейк про підготовку Україною "брудної бомби" для удару по своїй території. Черговим доказом брехні загарбників є те, що вони використовують для своїх повідомлень чужі фото.

Брехливим твітом вкотре відзначилося міністерство закордонних справ Росії. Його працівники вирішили надто не напружуватися і взяти першу-ліпшу презентацію зі знаком попередження про радіоактивність.

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Росія використовує для фейків старі фото

Уряд Словенії повідомив, що російське МЗС використало їхні старі фото для повідомлення про буцімто підготовку Україною "брудної бомби". Світлини нібито були неспростованими доказами.

Радіоактивні відходи у Словенії зберігаються безпечно та під наглядом. Вони не будуть використовуватися для виготовлення "брудних бомб",

– заявив директор Словенського агентства з радіоактивних відходів (ARAO) Санді Вірсек.

Одна з фотографій, яку використали росіяни, належить Словенському агентству з радіоактивних відходів. Зображення датується 2010 роком. Його використовували під час спеціалізованих лекцій.

"Фото опублікували без відома ARAO", – наголосили в уряді Словенії.

На фото зображені речі, загорнуті в поліетиленові пакети із символом радіоактивності та написом "radioaktivno", що словенською мовою означає радіоактивний. Однак це не процес виготовлення "брудної бомби", а звичайні детектори диму.

"Вони дійсно містять радіоактивні речовини, але ніякі з тих, що перераховані в таблиці під фотографією", – мовиться в повідомленні.

Зауважимо, що так звані іонізаційні димові сповіщувачі містять слаборадіоактивні речовини, тому їх необхідно утилізувати як ядерні відходи.

Що відомо про "брудну бомбу" "Брудна бомба" – це суміш вибухівки та радіоактивного матеріалу, а не чиста ядерна зброя. Її також називають "зброєю терористів". Ця бомба не може створити ядерний вибух, але здатна поширити радіоактивне забруднення на обмеженій відстані. Більше про цей вид зброї і як від нього врятуватися "Брудна бомба" – це суміш вибухівки та радіоактивного матеріалу, а не чиста ядерна зброя. Її також називають "зброєю терористів". Ця бомба не може створити ядерний вибух, але здатна поширити радіоактивне забруднення на обмеженій відстані. Більше про цей вид зброї і як від нього врятуватися читайте за посиланням



Росіяни використали фото зі Словенії для створення фейку / Фото уряду Словенії

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