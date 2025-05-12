Мости зникають, а люди тікають: ГУР розповіли, що відбувається на Брянщині

У прикордонних з Україною областях цивільні росіяни потерпають від війни. Українські розвідники перехопили розмову росіян, де ті скаржаться на реалії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Ситуація в Брянській області Росії

Судячи з розмови жителів Росії, прикордоння обстрілюють. В одному з населених пунктів знищено 150 будинків. Там жили 300 людей, а залишилися всього 40.

Це означає, що Кремль не може захистити свої ж території та населення. До речі, Путін у нічному зверненні 11 травня заявив, що ЗСУ нібито наступали на Курщині та Бєлгородщині, але були відкинуті.



Страждає і російська інфраструктура. Наприклад, по одному з мостів влучили реактивним снарядом.

Загалом про ситуацію на Брянщині відомо небагато. Володимир Зеленський натякав на певні дії Сил оборони в цьому регіоні, але досить мало повідомлень про те, що там лунають вибухи абощо.

Проте наприкінці квітня було вкотре уражено завод "Кремній-Ел", де виробляють мікросхеми для комплексів "Тополь-М", "Булава", С-300, С-400, "Іскандер" і для бойових літаків.