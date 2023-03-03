В ISW проаналізували "інцидент" у Брянській області та істеричні реакції росіян

Напередодні в Брянській області стався інцидент, в якому Росія намагалася звинуватити "українських диверсантів". Згодом з'ясувалося, що причетний до цього рух спротиву.

Ці події вже встигли проаналізувати фахівці з Інституту з вивчення війни. Укладачі звіту підкреслили, що українська сторона спростувала звинувачення росіян щодо "вторгнення" у Брянську область. А також спробували розкласти все по полицях.

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"Десятки диверсантів і загиблий"

Власне, починалося все з того, що росіяни заявили, що "українські диверсанти" буцімто вдерлися у Брянську область. Мовилося про близько 80 бійців. Причому все приправили байками як не про заручників серед місцевого населення, так про розстріляний транспортний засіб і одну жертву.

В Інституті зауважили, що на цей інцидент незвично швидко відреагував президент Владімір Путін. Він, у властивій для Кремля риториці, звинувачував "неонацистів та їхніх господарів" у тому, що вони здійснили "терористичний напад". Згодом російські ЗМІ писали, що він мав на увазі "українських неонацистів".

Цікаво, що диктатор з Кремля згодом погрозив, що Росія "розчавить неонацистів". Мовляв, вони постійно прагнули позбавити країну-агресорку її історії, вбили доньку ідеолога російських націоналістів Алєксандра Дугіна та "вбивали людей на Донбасі". Усе за методичкою, нічого нового.

Відео добровольців – важливий доказ

В Інституті звернули увагу на два ролики, які виклали військові з "Російського Добровольчого Корпусу". Користувачі соцмереж виявили геолокацію одного з них. Воно зняте в тих самих Сушанах, в які буцімто вдерлися "диверсанти". Власне, про "РДК" і згадують у заявах України.

Представники як влади, так і оборонних і силових відомств підкреслили, що всередині Росії відбуваються певні зміни. Причиною цього є низка міжетнічних, міжрелігійних і соціально-економічних конфліктів. Тож вхід "РДК" у Брянську область не є чимось несподіваним. Водночас заяви країни-агресорки – "навмисна провокація".

У Росії шалена істерика

Цікаво, що речник Кремля Дмітрій Пєсков відмовився коментувати питання щодо зміни статусу так званої "спеціальної військової операції" на "війну" через інцидент у Брянській області.

Водночас не проґавив можливості про себе нагадати Пригожин. Він саркастично зауважив, що Росія дозволяла Україні порушувати свої "червоні лінії". Тим часом "глава" Криму Сєргєй Аксьонов і лідер Чечні Рамзан Кадиров, а також військові блогери уже закликали Кремль посилити заходи безпеки. Ба більше, провести операції у відповідь.

Наприклад, Кадиров закликав обстрілювати цивільне населення. Зробити це для того, щоб покарати винних у цьому інциденті. Себто він закликав Кремль чинити воєнні злочини. Правда, Росія і без його вказівок це робить щоденно, хоч і продовжує брехати, що б'є лише по військових об'єктах.

Що ще вимагають від Путіна:

посилити охорону кордону;

виділити більше ресурсів для прикордонних підрозділів;

сформувати загони для вбивства українських чиновників;

створити зону відчуження на кордоні.

В Інституті зазначили, що подібні реакції вказують на те, що ультранаціоналістична спільнота у Росії значною мірою незадоволена. Її обурює низка аспектів нездатності Кремля цілком і повністю дотримуватися власної брехливої риторики про ведення "екзистенційної війни" в Україні.

Укладачі звіту підкреслили, що Кремль не може задовольнити всі вимоги ультранаціоналістів. Він радше запровадить нові заходи безпеки, які б зіграли на руку Путіну, але не наражали Росію на більший ризик. Особливо пов'язаний з внутрішніми заворушеннями. Тож він не наважиться оголошувати війну замість так званої "спецоперації".