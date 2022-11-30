"Брянська народна республіка": у мережі висміюють одрук Китаю щодо "бавовни" у Брянську
Китайське ЗМІ дуже вдало помилилось, написавши про "бавовну" у "Брянській народній республіці", маючи на увазі спалах на нафтобазі під Брянськом у Росії.
Схоже, що дивним чином, видання передбачило майбутнє російського міста. У мережі таку помилку не пропустили та передбачливо заскрінили.
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Іронізують, що китайське ЗМІ "звільнило" частину російських територій.
Пояснюємо, що сталось
Китайський державний канал CGTN на своїй сторінці у твітері назвав Брянську область Росії "Брянською народною республікою".
Пост каналу про "Брянську народну республіку" / Скриншот
Зазначимо, що згодом повідомлення видалили.
Коротко про "бавовну" у Брянську
Вранці 30 листопада губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз повідомив про пожежу у резервуарі з нафтопродуктами. Площа пожежі становила 4 000 квадратних метрів.
Богомаз заявив, що спалах стався через "влучання невстановленого боєприпасу з безпілотника".
Мешканці Брянська вночі спостерігали масштабну пожежу / Фото з телеграм-каналів
Зауважимо, що таку помилку китайському видання можна пробачити, адже дивні і раптові пожежі у Брянську, Бєлгороді та інших російських містах почастішали. В контексті цього у мережі дійсно не один раз іронізували щодо можливого формування народних республік у цих областях.