Нічна атака дронів у Росії: у Брянській області жаліються про порушення електропостачання

У Росії не минає жодна ніч без атаки дронами та "роботою ППО". Цього разу про невідомі безпілотники бідкалися жителі Брянської області.

Ба більше, росіяни повідомляли, що там нібито порушено електропостачання після атаки. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про відсутність електропостачання в Брянській області

Губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз розповів, що, мовляв, вночі було атаковано адміністративний центр Суземського району. За словами росіянина, через обстріл там нібито порушено електропостачання.

Водночас жодних доказів своїм словам Богомаз, як зазвичай, не надав. Згодом у міністерстві оборони Росії браво відзвітувалися, що за ніч було "знищено та перехоплено 11 БпЛА" над Курською та Бєлгородською областями, а також окупованим Кримом та акваторією Чорного моря.

Окрім того, у міноборони країни-агресорки додали, що в акваторії Чорного моря буцімто було знищено два безекіпажні катери, що прямували у напрямку Кримського півострова.

До слова, пізно ввечері 24 липня про атаку бідкалися жителі Курської області Росії. Губернатор регіону Алєксєй Смірнов підтвердив обстріл та заявив про "роботу російської ППО", яка нібито знищила 12 невідомих безпілотників.