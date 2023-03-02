Під час "зачистки після ДРГ" у Брянській області машина Росгвардії підірвалась на міні
2 березня 2023, 23:12Читать новость на русском
У Брянській області ввечері 2 березня машина Росгвардії підірвалася на міні. Росіяни так "зачищали" території від так званої "ДРГ".
Російські ЗМІ пишуть, що машина підірвалась біля села Сушани, повідомляє 24 Канал.
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Є поранені
Четверо брянських силовиків поранені. Це командир бойового відділення та двоє бійців, а також вибухотехнік ОМОН. Втім, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.
Під час зачистки території біля села Сушани у Брянській області машина Росгвардії підірвалася на міні,
– заявили росіяни.
Фейк росіян про українські ДРГ у Брянській області
- Губернатор Брянської області 2 березня заявив, мовляв, "українська ДРГ" проникла до села Любечани Климівського району. Він почав розказувати, нібито українці обстріляли автомобіль, внаслідок чого "загинув чоловік та поранено дитину".
- Заступник глави ОП Михайло Подоляк назвав історію про українські ДРГ у Росії – абсолютно свідомою класичною провокацією.
- У розвідці додали, що події в Росії – внутрішньоросійський конфлікт і продовження дестабілізації всередині держави-агресорки, яка почалася після нападу Росії на Україну.
- Путін у своєму традиційному стилі відреагував на фарс, який Росія влаштувала у Брянській області. Він заявив про нібито "теракт" та переклав відповідальність на вигаданих "неонацистів" і "терористів".