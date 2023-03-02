Під час "зачистки після ДРГ" у Брянській області машина Росгвардії підірвалась на міні

У Брянській області ввечері 2 березня машина Росгвардії підірвалася на міні. Росіяни так "зачищали" території від так званої "ДРГ".

Російські ЗМІ пишуть, що машина підірвалась біля села Сушани, повідомляє 24 Канал.

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Є поранені

Четверо брянських силовиків поранені. Це командир бойового відділення та двоє бійців, а також вибухотехнік ОМОН. Втім, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Під час зачистки території біля села Сушани у Брянській області машина Росгвардії підірвалася на міні,

– заявили росіяни.

Фейк росіян про українські ДРГ у Брянській області