У Брянській області Росії розстріляли полковника ФСБ

10 листопада 2023, 10:02
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У Брянській області Росії невідомі розстріляли машину прикордонників, загинув російський підполковник ФСБ.

Телеграм канал Baza пише, що невідомі на околиці села Вулиця Брянської області напали на автівку УАЗ "Патріот", в якій перебували російські прикордонники. Нападники відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.

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"Внаслідок стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковник Сергій Ш. Він загинув на місці", – йдеться у повідомленні.

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що загиблий – підполковник Сергій Шатий. Співробітник ФСБ Росії загинув на місці події.

Офіційного підтвердження інциденту наразі не було.

Воєнних злочинців каратимуть 

  • До слова, кілька днів тому, 8 листопада, у Луганську стався вибух: підірвалось авто колишнього "начальника міліції" окупантів Михайла Філіппоненка, він загинув. Філіпоненко відповідав за організацію катівень для українців – як військових, так і цивільних.
  • А 9 листопада в окупованому Скадовську Херсонської області прилетіло у місце розташування російських окупантів, в результаті атаки будівля, в якій на момент вибуху перебували високопоставлені офіцери Слідчого комітету Росії, була повністю знищена.

Автор: Анастасія Лукашевська