Залишилось не так багато: льотчик-інструктор назвав найнебезпечнішу ракету для України

Днями ЗСУ спільно з СБУ уразили пускові установки ворога "Іскандер". Противник розмістив їх у Брянській області (поблизу Клинців) і готувався за допомогою них вдарити ракетами по Україні.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом нагадав, що росіяни наступили на ті ж граблі, бо два роки тому як раз в районі Клинців на Брянщині завдяки Patriot, з його слів, вдалося збити п'ять їхніх бортів: Су-34, Су-35, три Мі-8.

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Як ворог прорахувався

Українські захисники завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ Росії (26 бригада), який з району міста Клинці намагався атакувати один з населених пунктів України, ймовірно столицю. Внаслідок удару одна російська установка знищена, ще дві зазнали пошкоджень.

Для України найнебезпечніша з усіх ракет, які є в росіян – це "Іскандер", балістична ракета з 500-кілограмовою бойовою частиною, яку дуже складно збити,

– наголосив Світан.

В цьому випадку, як підкреслив військовий експерт, росіяни прорахувались, вони підтягнули свої пускові установки надто близько, за 40 – 50 кілометрів від українського кордону. Це район Клинців Брянської області, там розташована зараз російська військова база. Установки "відмінусували" українські ракетники, але наведенням займалась СБУ.

"Це перше таке знищення установки як раз перед пуском ракет. Пускових ракетних установок в Росії залишилось не так багато, вони налічуються не сотнями, як ракети, а десятками", – зауважив Світан.

Ось ці десятки, як підсумував Світан, можна знищити, якщо встановити всі локації, де вони розміщені. Тоді в росіян будуть реальні проблеми, бо запустити ракету з рогатки не вийде.

Зазначимо, що військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи ураження російських "Іскандерів", назвав цю операцію надзвичайно складною. Він вважає, що тепер в російсько-українському протистоянні ЗСУ відкрили нову сторінку. Селезньов також додав, що в Росії, як мінімум, в арсеналі є 500 балістичних ракет.