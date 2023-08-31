"Мєнти стаят, всьо ацепілі": у Брянську біля адміністрації міста впав дрон

У Росії знову неспокійно. Там заявляюь про падіння дрона майже у центрі Брянська.

Російські ЗМІ пишуть, що 31 серпня у Брянську впав один із дронів-камікадзе. Він "приземлився" на готель Управління справами уряду області, передає 24 Канал.

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Центр міста перекритий

У Росії паніка через черговий дрон, який нібито впав на будівлю у Брянську. Пишуть, що вона розташована за сотню метрів від адміністрації регіону. Влада вдалась до екстрених заходів та перекрила центр Брянська для автомобілів і людей.

Один із росіян прокоментував ситуацію: "Мєнти стоят, всьо ацепілі". Також він намагався показати місце, де лежить дрон-камікадзе, проте якість запису залишає бажати кращого. Зокрема, на відео помітно, що росіяни з цікавістю оглядають місце подій. При падінні дрон зачепив дерева, тож на дорозі лежать гілки.

У Брянську впав дрон: дивіться відео

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