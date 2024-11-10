У Брянську внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа у військовій частині

Російський Брянськ атакували дрони. Після атаки в росіян може горіти військова частина.

Телеграм-канал Exilenova+ написав, що військову частину росіян охопив вогонь. Зокрема, пожежа спалахнула на локації 53.2247723, 34.3965418.

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Що відомо про пожежу в Брянську

Губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявив, що станом на 4:23 10 листопада за Києвом вони нібито "збили" три безпілотники.

Орієнтовно о 5:27 окупанти продовжували скаржитись на атаку дронів. Буквально за 10 хвилин посіпака Путіна заявив, що вони нібито продовжували "знищувати" дрони над територією Брянської області.

Чотирнадцять безпілотних літальних апаратів літакового типу "виявлено та знищено" підрозділами ППО міноборони Росії,

– заявив Богомаз.

За його словами, постраждалих та руйнувань немає. Проте запевнив, що на місці чомусь працювали екстрені служби.

Пожежа в росіян у Брянську: дивіться відео

Вже станом на 5:33 в телеграм-каналі написали, що горить військова частина. Згодом з'явились фото та відео потужної пожежі.

Дрони атакували військову частину росіян: дивіться відео

У телеграм-каналі написали, що горить 1060 центр матеріально-технічного забезпечення.

До речі, джерела 24 Каналу розповіли, що дрони СБУ та ССО вночі проти 9 листопада уразили Алексінський хімкомбінат, що виробляє порох і боєприпаси для Росії.