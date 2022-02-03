Брюссель досі не може назвати конкретні дати вступу України до ЄС

Віцепрезидент Єврокомісії заявив, що наразі немає конкретних дат вступу України до Європейського Союзу. Київ має зосередитися на виконанні Угоди про асоціацію.

Виконання Угоди про асоціацію відкриє шлях для наступних можливих кроків. Про це Валдіс Домбровскіс заявив у інтерв'ю.

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Політик прокоментував прохання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля назвати дату вступу. Однак зробити цього він так і не зміг.

Як я вже говорив, нам спочатку треба попрацювати і використати весь потенціал Угоди про асоціацію,

– наголосив віцепрезидент Єврокомісії.

У яких сферах Україна досягла найбільших успіхів у євроінтеграції

За словами Шмигаля, загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію зріс за 2021 рік з 54% до 63%. Найдинамічніше євроінтеграція відбувалася у секторах:

фінансових послуг (+26% виконаних завдань у порівнянні з 2020 роком);

оподаткування (+24%);

громадського здоров'я (+17%);

енергетики (+13%);

транспорту (+12%);

екології (+11%);

сільського господарства (+10%).

Останні новини про вступ України в ЄС:

12 жовтня у Києві відбувся 23-й саміт Україна – ЄС. На ньому визначили подальші орієнтири для співпраці. До речі, документ містить 25 пунктів.

Перед тим Мінекономіки наполягало на перегляді угоди, адже з часу її підписання багато чого змінилося.

Україна та ЄС почали перегляд документу у частині торгівлі товарами.

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