У Брюсселі зустрінуться глави МЗС країн НАТО, України і ще 7 держав

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі протягом 6 – 7 квітня відбувається зустріч глав МЗС. Україна теж долучиться.

Так, у зустрічі візьмуть участь міністри України, Фінляндії, Швеції, Грузії, Австралії, Японії, Нової Зеландії та Південної Кореї.

До речі Я прийшов сюди, щоб обговорити 3 найважливіші речі, – Кулеба на зустрічі з НАТО

Дипломати говоритимуть про стратегічну концепцію НАТО, дорожню карти для подальшої адаптації Альянсу в більш небезпечному світі.

У НАТО наголосили, що Путін не послабив своїх прагнень

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що не бачить жодних ознак того, що президент Путін змінив свої амбіції щодо захоплення України.

Ми повинні підтримувати Україну, підтримувати санкції, зміцнювати нашу оборону та стримування,

– переконаний Столтенберг.

До слова, Дмитро Кулеба вже прибув до Брюсселя. Міністр збирається обговорити 3 найважливіші речі. Мовиться насамперед про зброю.

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