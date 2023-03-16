Український БТР "Буцефал" спокійно витримав влучання з ворожого ПТУР: приголомшливе відео

БТР-4Е "Буцефал" став зіркою мережі після опублікованого відео. На оприлюднених кадрах видно, як "Буцефал" витримує влучання з ворожого ПТУР.

Мовиться, що БТР "Буцефал" витримав ворожий вогонь завдяки протикумулятивним решіткам. У мережі поширюють відповідне відео, повідомляє 24 Канал.

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Переживши удар, БТР "Буцефал" спокійнісінько їде собі далі. Коли та де зняли відео наразі – невідомо.

БТР "Буцефал" витримав влучання з ворожого ПТУР: дивіться відео з телеграм-каналів

Історія БТР-4 "Буцефал" розпочалася у 2000-х роках. Його розробили у Харкові, щоб використовувати для оснащення підрозділів, які можуть вести бойові дії у різних умовах. На озброєння ЗСУ прийняли у 2012 році.

Данілов озвучив цікавий анонс

Олексій Данілов заявив, що ЗСУ отримають справжніх "звірів". Вони зможуть рвати російських окупантів на шматки. Секретар РНБО наголосив: мовиться не лише про Leopard.

Мовиться не лише про Leopard, у наших військових буде дуже багато цікавих "звірів", за допомогою яких вони зможуть рвати на шматки окупантів, які вдерлися на нашу територію,

– заявив секретар РНБО.

Деталей він наразі не розкрив. Водночас загарбників найближчим часом чекають дуже неприємні новини.