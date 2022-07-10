Очільниця МЗС Німеччини назвала поїздку до Бучі одним із найстрашніших моментів за час на посаді

російські вбивці на початку повномасштабного вторгнення вчиняли звірства на Київщині. Зараз місця масових вбивств та руйнувань відвідують представники різних країн світу.

Бучу 10 травня відвідала очільниця німецького Міністерства закордонних справ Анналена Бербок. Вона на власні очі переконалася, на що здатні "прості російські люди".

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"Один із найстрашніших моментів був, коли генеральна прокурорка України в Бучі показала мені теку з фотографіями, зокрема маленької дитини, яку явно застрелили на сходах у підвал, і одного 16-річного підлітка, вбитого одним пострілом в груди. Це свідчить про те, що з путіним зараз неможливо домовитися. Мова йде про знищення. Навіть дітей", – сказала Міністерка.

"Жорстока зовнішня політика"

Попри все побачене Бербок вважає, що не треба з військового боку втручатися, щоб протидіяти Росії. Вона додала, що їй шкода українців.

Хороша зовнішня політика означає, що ви зберігаєте тверезу голову, навіть коли у грудях все кипить. Терпіти, коли нічого не можеш зробити, – у цьому іноді полягає жорстокість зовнішньої політики,

– сказала Бербок.

Зазначила що Німеччина не може гарантувати гуманітарні коридори для людей з небезпечних регіонів, де тривають бойові дії. Оскільки це також потребує військового втручання.

Важливо Якщо Путіну вдасться закріпитися на Донбасі, миру в Європі не буде, – Бербок

Візит Шольца

Бучу також відвідував німецький канцлер Олаф Шольц. Він переконаний, що росія прагне знищити всіх українців. Він закликав світ пам'ятати про це, ухвалюючи важливі рішення.

Ще одна братська могила

Після російської окупації на Київщині продовжують знаходити братські могили. Поховання виявили 13 червня поблизу села Мироцьке у Бучанському районі. Про це розповіли правоохоронці.

У похованні знайшли рештки семи людей. росіяни катували їх, а потім розстріляли. Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов зазначив, що у жертв були зв'язані кінцівки та прострелені коліна.

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