Буча, Гостомель і Маріуполь "лікують" навіть найвпертіших, – Арестович про нову зброю Україні

Олексій Арестович заявив, що держави Європи нині мало не навипередки надають Україні озброєння. За його словами, Буча, Гостомель і Маріуполь "лікують" навіть найвпертіших.

Радник глави Офісу Президента зазначив, що Німеччина та Нідерланди "пробігли свою дистанцію від 0 до 100 за 3 дні" після того, як побачили наслідки звірств російських окупантів на Київщині.

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У ефірі загальнонаціонального телемарафону посадовець пояснив, що оскільки розпочалося змагання, хто швидше надасть Україні озброєння, необхідно дивитися на ситуацію набагато ширше.

Зараз будь-якому опозиційному політику чи ЗМІ треба вдарити по конкуренту, що при владі, достатньо лише попросити їм поставити питання про Маріуполь чи Бучу й дочекатися відповіді. Від цієї відповіді залежить, чи людина закінчить свою кар'єру чи продовжить її,

– сказав Олексій Арестович.

"Виборці не приймуть негативних чи невизначених відповідей. Тому всі західні політики зараз розписуються у допомозі Україні та максимально допомагають", – додав радник глави Офісу Президента.

Україна потребує більше зброї

Олександр Мотузяник повідомив, що інформація про те, яка зброя потрібна Україні – не секрет. Спікер Міноборони зазначив, що мовиться про сучасні:

артилерійські системи;

бронетехніка;

засоби ППО, які б дозволили захистити міста від ворожих ракетних ударів;

літаки.

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