Буча, Маріуполь і Краматорськ – це не випадковості

Безперечно, і Буча, і маріупольські пологовий будинок і драмтеатр, і вокзал у Краматорську – все це не випадковість, а тактика та стратегія Москви.

Злочини Росії

Продумані, підготовлені злочини. Незабаром настане час, коли вони будуть гризти, трясти решітки, і ридаючи, вимагати гуманного європейського суду.

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Вони валитимуть провину за всі масові вбивства один на одного, скиглитимуть, розмахуватимуть довідками про свої важкі хвороби та посилатимуться на прямі накази з Кремля, гіпноз та шантаж.

Трибунали, звичайно, візьмуть ці крики до уваги, співчутливо кивають і призначать усім цим "ввічливим людям" найввічливіших катів.

Росіян чекає трибунал / Фото Getty Images

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