У Бучі на Київщині почали встановлювати вікна, ще 26 населених пунктів знову зі світлом

Після звільнення від російських окупантів в Бучі розпочали встановлення вікон в будинках, у Гостомелі продовжується прибирання вулиць.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. За даними керівника Київської ОВА Олександра Павлюка, за минулу добу електромонтери полагодили частину мереж середньої та низької напруги у 26 населених пунктах області і повернули світло для 1 390 родин.

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Повністю відновлені мережі 10 кВ у Ладижичах та частково у селах Гута Межигірська та Синяк Вишгородського району.

У Бучанському районі частково відновлені лінії 10 кВ у селище міського типу Макарів і Ворзель та селах Михайлівка-Рубежівка і Калинівка.

Окрім того, електромонтерам вдалося підключити до світла амбулаторію і сільраду в смт Гостомель.

У Макарівській громаді заживили вузол зв'язку та високовольтну лінію, що забезпечує електроенергією цей район. Це дозволить підвищити надійність електропостачання в цій частині Київщини.



Укравтодор повідомляє, що стартувало прибирання Ворзеля та Гостомеля.



Як відновлюють інфраструктуру на Київщині / Фото з телеграму Кирила Тимошенка

Станом на 21 квітня вже прибрали 133 кілометрів доріг в Ірпіні, Бучі – 33,8 кілометра, Бородянці – 20,3 кілометра, Ворзелі – 8,1 кілометра, Гостомелі – 4,25 кілометра.

Загалом вдалося розчистити 302,6 кілометрів доріг та вулиць у Київській області.

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