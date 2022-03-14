У Бучі окупанти наказали людям одягнути білі пов’язки і забрали телефони: фоторепортаж з міста

Буча досі є однією з найгарячіших точок боїв під Києвом. Люди намагаються звідти евакуюватися, адже там немає продуктів та електрики. А російські загарбники наказали мешканцям одягнути білі пов’язки і забрали всі телефони.

13 березня до центру Бучі відкрили "зелений коридор". 17 евакуаційних автобусів вивезли людей до Білогородки, а далі - у столицю.

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Для евакуації до Бучі прийшли і люди з Ірпеня, які були змушені йти пішки 10 кілометрів.

"Там продуктів нема, зв’язку нема, електрики нема. Вони пускають, дають коридори щодня. Ми дійшли пішки до Житомирської траси і там нас підібрали хлопці. 10 кілометрів пройшли", – розповіла мешканка Ірпеня.



Окупанти знущаються з мешканців Бучі / "Суспільне"

Частина мешканців Ірпеня також евакуюються із Бучі. Кажуть, що там заборонено вмикати телефони. "Вони їх позабирали і знищили, щоб не було зв’язку. Дозволяли нам щось на вогні приготувати і так весь час. Заберіть звідти решту людей. Там багато. У нас на території 17 – 18 людей. Двох ми встигли поховати, але почався обстріл", – каже пані Ірина.

Окрім того, мирному населенню російські військові наказали носити білі пов'язки. Окупанти встановили власний режим у Бучі – після 16:00 заборонено виходити на вулицю та вмикати мобільні телефони.

Росіяни прийшли і наказали одягнути білі пов'язки, а хто буде без неї — будуть стріляти. Маємо розпізнавальний знак, що ми мирні… У дворі вже немає комунікацій, кипятили воду у кострі. Сказали руки в кишені не класти, не ходити після 16:00. Інакше – будуть стріляти,

– розповідає ще одна мешканка Інна.

За її словами, добре, що підключився Червоний хрест, бо в місті трупи валялися просто на вулиці.

Будинок однієї мешканки обстріляли. Він розташований на околиці міста. Інна каже, було видно як перші колони приїжджали до Бучі і розвертали танки, щоб почати обстріл.

Дивіться моторошний фоторепортаж з Бучі / Фото "Суспільне"



Додамо, що Росія продовжує атакувати Україну, вночі на міста летять ракети та падають бомби. Ніч на 14 березня була складною, під Києвом досі працює українська артилерія. Деталі - читайте за посиланням.

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