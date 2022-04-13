У Бучі проводять ексгумацію тіл з братської могили: фото й відео з місця подій
У Бучі з братської могили проводять ексгумацію тіл закатованих росіянами українців. Загиблих мають перепоховати по-людськи.
Особи деяких загиблих вже встановили, інших – встановлюють. Експерти будуть проводити експертизу.
Важливо У Бучі загалом виявили тіла 403 вбитих росіянами цивільних: починають ексгумацію другої могили
У більшості – кульові поранення
Більшість українців з братської могили загинули насильницькою смертю. У 90% є кульові поранення голови.
Тіла передаватимуть родичам.
Ексгумація тіл у Бучі, дивіться відео:
Мер міста Анатолій Федорук розповідав, що станом на 12 квітня у Бучі знайшли тіла 403 убитих.
Наразі на місці працюють правоохоронці, судмедексперти та криміналісти.
На місці працюють правоохоронці:
За словами Федорука, ідентифікували 163 людини серед знайдених тіл. Робота над ідентифікацією інших убитих окупантами мирних жителів Бучі триває. Понад 10 людей вважали ще зниклими безвісти.
Ексгумація тіл з братської могили у Бучі / Фото Анатолія Яворського, 24 канал:
Як проводять ексгумацію у Бучі, дивіться відео: