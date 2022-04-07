У Бучі – три місця масових поховань, куди людей скидали, як дрова: серед них дитячий табір

Після звільнення Бучі від окупантів весь світ був шокований звірськими вбивствами мирного населення. Тепер же стало відомо про щонайменше три місця масових поховань у місті.

Про це в інтерв'ю розповів мер Бучі Анатолій Федорчук. Він зазначив, що одне з місць масових поховань – дитячий табір.

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Убитих скидали, наче дрова

Очільник міста зазначив, що у Бучі виявили три місця масових поховань. Здебільшого жертви агресорів зі зв'язаними руками та вбиті від пострілів.

Це територія підприємства "Украгропостач", де російські окупанти скидали, як дрова, тіла людей із зав'язаними руками,

– наголосив він.

Також масові поховання виявили на вулиці Вокзальній, Яблунській та у дитячому таборі "Променистий". Там теж знайшли людей із зав'язаними руками та пораненнями від куль. Мер міста підкреслив, що 90% убитих загинули саме від ворожої кулі.

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