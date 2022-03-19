З Бучі успішно евакуювали 7 автобусів цивільних
19 березня 2022 , 16:13Читать новость на русском
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
Українським рятувальникам вдалося евакуювати частину людей з Бучі, що на Київщині. Звідти успішно евакуювали 7 автобусів з цивільними.
Евакуйовано близько 200 людей
Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він розповів, що з Бучі до Білогородки прибула колона з 7 автобусів.
До слова До Запоріжжя прибули 5 автобусів з маріупольцями, які змогли дістатись до Бердянська
Колоною із семи автобусів вдалося евакуювати близько 200 людей. Наразі людям надають допомогу та перевозять до Києва.
З Бучі до Білогородки прибула колона з 7 автобусів, в яких евакуйовано близько 200 людей. Їм надають першу допомогу, харчування та перевозять до Києва,
– написав Тимошенко в телеграмі.
Дивіться відео евакуації з Бучі
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