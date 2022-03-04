Це достойно, – боєць ЗСУ звернувся до Зеленського

Ветеран АТО, автор книги "Сліди на дорозі", а нині – боєць ЗСУ Валерій Маркус звернувся до Президента України Володимира Зеленського. Він вражений силою лідера та просить у нього лише одного.

Відомий ветеран АТО Валерій Маркус, який пішов у ЗСУ, щоб захищати країну від російських окупантів, звернувся до Зеленського. Боєць вражений силою президента та має до нього одне важливе прохання.

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Звернення Валерія Маркуса

Найперше, що зробив Маркус – зізнався у тому, що раніше вважав Зеленського слабким та вибачився за таку думку, адже під його командуванням Україна дає ворогу гідну відповідь.

Це достойно. Вважав вас слабким, але щасливий, що помилявся, і щиро перепрошую,

– написав Маркус.

Він має до президента одне прохання. На його думку, у 2014 році Україна переживала безпрецедентний національний підйом, який дозволяв провести будь-які реформи, але потенціал українців не був використаний. Тепер він просить одного – не повторити цю помилку, адже впевнений, що Зеленському під силу акумулювати енергію українців в єдиний порив.

Те, що сьогодні відбувається з українцями неможливо описати. Сьогодні ми знову можемо усе, і навіть більше. Увесь світ дивиться на нас із захватом. Ми дали росії таких п*зди, від яких вони не оправляться десятиліттями,

– попросив Маркус.

Боєць переконаний, що якщо використати лють українців на ворога, то це допоможе не лише прогнати окупантів з нашої землі, а й побудувати нову Україну. Маркус переконаний, що Зеленський впорається із завданням прогнати ворога з України та зможе творити сильну державу.

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