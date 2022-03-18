Будь-який бізнес в Україні зможе отримати кредит під 0%: президент розповів деталі

Уряд вирішив розширити програму кредитування для підприємців на базі програми "5 – 7 – 9%". Тепер будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0%.

Ця можливість діятиме під час воєнного стану і триватиме ще 1 місяць після війни. Про це під час нічного звернення за 17 березня розповів президент України Володимир Зеленський.

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Кредитна ставка для бізнесу в умовах війни: умови

Під час воєнного стану й 1 місяць після нього будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% Подальша мінімальна ставка становитиме 5%.

Загальний обсяг такого кредиту може становити до 60 мільйонів гривень.

Є ще одна новина – 18 березня Кабмін проголосує за масштабне скорочення регуляцій. Було понад 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишаються обовʼязковими близько 20. Лише ті, "які неможливо скасувати". Як, наприклад, про поводження з радіоактивними відходами.

Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні працюватиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності – і вільно працюєш,

– розповів Володимир Зеленський.

Окрім цього, глава держави доручив Нацбанку України знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках кожному громадянину.

100%. Не частину, як зараз, як завжди, а повністю. Увесь депозит. У будь-якому банку нашої держави. Щоб люди не втратили гроші й не боялись цього за жодних обставин. Тож чекаю конкретики, проєкт рішення. І сподіваюся, що Верховна Рада не забариться з підтримкою. Бо це потрібно українцям. Це потрібно Україні,

– сказав президент країни.

Нічне звернення Володимира Зеленського за 17 березня: дивіться відео