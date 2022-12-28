Буданов у Бахмуті: після Зеленського передову відвідав очільник розвідки

Керівник ГУР МО України Кирило Буданов 27-28 грудня відвідав передову. Він побував у Бахмуті, де зараз працюють розвідники-спецпризначенці.

З якою метою Буданов їздив на лінію фронту і як пройшов його візит, розповіли у розвідці. Про це читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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Що робив глава військової розвідки у Бахмуті

В Головному управлінні розвідки оприлюднили світлини з візиту їхнього начальника у Бахмут. Повідомляють, що генерал-майор Кирило Буданов був на передових позиціях, де зараз працюють розвідники-спецпризначенці.

Кирило Буданов у Бахмуті / Фото ГУР МО України

Начальник розвідки послухав доповіді командирів підрозділів та визначив їхні подальші завдання. Крім того, Буданов нагородив українських воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.

Буданов навідав українських розвідників на передовій / Фото ГУР МО України

До слова, трохи раніше, а саме 20 грудня, у Бахмут приїжджав Президент України Володимир Зеленський. Тоді він також нагороджував хоробрих бійців заслуженими відзнаками.

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