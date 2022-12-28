Буданов у Бахмуті: після Зеленського передову відвідав очільник розвідки
Джерело:Українська розвідка
Керівник ГУР МО України Кирило Буданов 27-28 грудня відвідав передову. Він побував у Бахмуті, де зараз працюють розвідники-спецпризначенці.
З якою метою Буданов їздив на лінію фронту і як пройшов його візит, розповіли у розвідці. Про це читайте далі у матеріалі 24 каналу.
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Що робив глава військової розвідки у Бахмуті
В Головному управлінні розвідки оприлюднили світлини з візиту їхнього начальника у Бахмут. Повідомляють, що генерал-майор Кирило Буданов був на передових позиціях, де зараз працюють розвідники-спецпризначенці.
Начальник розвідки послухав доповіді командирів підрозділів та визначив їхні подальші завдання. Крім того, Буданов нагородив українських воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.
Буданов навідав українських розвідників на передовій / Фото ГУР МО України
До слова, трохи раніше, а саме 20 грудня, у Бахмут приїжджав Президент України Володимир Зеленський. Тоді він також нагороджував хоробрих бійців заслуженими відзнаками.
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Буданов перелякав пропагандистів картою з "розчленованою" Росією
- Нещодавно у кремлівських пропагандистів мало не стався серцевий напад. Причиною цьому став очільник ГУР МО України Кирило Буданов, а точніше карта Росії, яка висить у нього в кабінеті.
- Річ у тім, що на мапі країна-агресорка маркером розділена на декілька частин, кожна з яких по-іншому підписана. Щобільше, що три регіони на ній були "приєднані" до складу України.
- На своєму шоу "60 мінут" пропагандистка Скабєєва запросила у студію "експерта" і вони разом детально вивчали мапу. У результаті прийшли до висновку, що це "смертельно небезпечна річ" і таким чином Україна збирається "поділити Росію".