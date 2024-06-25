Наближаємося до переламного моменту: Черник проаналізував інтерв'ю Буданова

Очільник ГУР МО Кирило Буданов дав інтерв'ю західній пресі, де сказав, що ситуація на фронті залишатиметься складною ще місяць. Імовірно, це пов'язано з тим, що за цей час має повноцінно запрацювати артилерійський пакет допомоги від Чехії та інших країн.

Про це у зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що зараз війна є на 95% артилерійською. Водночас росіяни промацують нашу оборону та шукають слабке місце.

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Окупанти можуть вдарити у будь-якій точці

На думку Черника, російські загарбники можуть вдарити новими силами у будь-якій точці. Адже є третє правило війни – прихований маневр.

У моєму розумінні, і ми, і вони – наближаємося до якогось зламного моменту у цій фазі боротьби. Як цей злам відбудеться? Чи зуміють росіяни розширити ще якийсь плацдарм? Чи ми зуміємо здійснити блискучий майнер, скажімо, як було по Харківській операції? Однак я дещо по-філософськи висловлюся – в егрегорі планети Земля зараз наростає цей потенційний вузол розв'язання,

– зауважив військовий експерт.

Почався вихід з цієї фази війни

Кирило Буданов заявив, що не бачить сенсу у мирних переговорах з Росією й Україна не має іншого вибору, як повернути усі захоплені території. На думку Черника, окуповані території можна повернути лише силої, жодних дипломатичних шляхів не існує. Однак є складне питання – як відвоювати Донбас.

Річ у тім, що, наприклад, Крим у воєнному сенсі не так складно відбити. За словами полковника запасу, його можна "задушити". Для цього треба потопити Кримський міст та вантажні судна, які можуть довозити в Крим усе, що потрібно ворогу.

Якщо пробитися до Північного Приазов'я, "задушити" ракетами AGM-158 JASSM, чи F-16 збивати все, що туди рухається – не так уже і складно їх "додушити". Так можна дійти до старої лінії розмежування,

– сказав Черник.

Однак Маріуполь все одно тоді ще лишається під окупацією ворога. Водночас з Донбасом ще складніше.

"Це все – складні моменти, які потребують раціонального осмислення. Чи почався шлях виходу з цієї фази бойових дій? Я дуже коректно висловлююся – з цієї фази бойових дій точно почався. Це – так звана Швейцарія. Буде другий раунд на осінь. Рано чи пізно знайдуть формулу призупинення, 100%", – наголосив полковник запасу.

Він також додав, що повноцінно війна закінчиться тільки тоді, коли рухне Росія. Утім, це буде ще нескоро, але стовідсотково буде в осяжній історичній перспективі.

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