Буданов може невдовзі залишити свою посаду, – ЗМІ

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов може незабаром залишити свою посаду. Ймовірно, вже обрали його наступника.

Про це NV повідомило поінформоване джерело у силових структурах. Коментуючи інформацію про звільнення начальника розвідки, співрозмовник сказав, що "такий варіант існує".

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Буданов може найближчим часом залишити свою посаду у ГУР МО

Як повідомило виданню джерело, ознайомлене із цим питанням, невдовзі ГУР МО замість Кирила Буданова може очолити хтось інший. Водночас співрозмовник спростував інформацію про відправлення нинішнього глави ГУР послом до за кордон.

Джерело припускає, що після чинного глави української розвідки його посаду може обійняти 55-річний Олег Іващенко, який станом на сьогодні є головою Служби зовнішньої розвідки України.

Наразі NV не вдалося отримати офіційного коментаря від ГУР МО.

До слова, зовсім нещодавно ЗМІ повідомляли про те, що міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Однак, як зазначалося, на цьому посадовець зупинятися не планує.

За попередньою інформацією, йшлося про Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка.