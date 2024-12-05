Генерал Годжес відповів, чи можна знищити Кримський міст ракетами Taurus та ATACMS

Україна неодноразово заявляла про наміри підірвати незаконно зведений Росією Кримський міст. Аби його знищити, необхідно добре спланувати необхідну операцію.

І застосування Taurus та ATACMS для цього буде недостатньо. Таку думку в інтерв'ю hromadske висловив колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, передає 24 Канал.

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Чи можуть Taurus та ATACMS знищити Кримський міст

Як пояснив американський військовий, Taurus та ATACMS це не та зброя, якою знищують мости. За його словами, удари вищезгаданими ракетами можуть зробити дірку в мосту, але цього недостатньо, оскільки ворожий об'єкт має забагато сталі й бетону.

Тому, на його думку, для знищення Кримського мосту українським силам знадобиться величезна кількість вибухівки різних типів. Ба більше, для цього потрібна добре спланована операція, яку, як вважає Годжес, може здійснили лише Кирило Буданов.

Недостатньо лише одного удару, щоб розібратися з такою переправою. Я думаю, якщо хтось у світі й може знести цей міст, то це генерал Буданов. Я впевнений, що в ГУР є люди, які працюють над планом знищення Кримського мосту,

– заявив він.

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов заявив, що в України є сили та засоби, щоб знищити Кримський міст на тимчасово окупованому півострові. Він запевняв, що груповий удар ракетами ATACMS може зруйнувати його з імовірністю до 70%.