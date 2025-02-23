Кирило Буданов назвав дві причини, чому війна може завершитись у 2025 році

Начальник ГУР Кирило Буданов вірить, що закінчити війну можливо в 2025 році. У Росії для цього є причини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Кирила Буданова на форумі "Україна. Рік 2025".

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Росія може зупинити вогонь вже цього року

За словами Буданова, завершення війни потрібне Росії. Зараз окупаційна армія виснажена, із 12 000 північнокорейських найманців 4000 – знищені. Тому зупинка бойових дій дасть країні-агресорці можливість зробити передишку.

Окрім цього, Росія витрачає значні кошти на війну, а тому вести бої без зупинки їй не вигідно.

Враховуючи ці дві причини, Кирило Буданов вірить, що війна може цьогоріч закінчитися.

Ви почули від кількох спікерів, що як мінімум Росії треба передишка, припинення вогню. Їй не вистачає сил. Це одна з причин. Друга – велика фінансова ціна для РФ,

– заявив начальник ГУР.

Можливу дату кінця повномасштабної війни начальник ГУР не прогнозує, говорячи, що це буде можливим, коли до цього будуть готові обидві сторони, а план завершення буде реалістичним.

Раніше Кирило Буданов зазначив, що російське керівництво усвідомило свою помилку 2022 року, базуючись на хибних даних розвідки.