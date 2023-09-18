Хочемо вивести Росію із зони комфорту, – Буданов назвав три цілі застосування Україною дронів

Очільник ГУР МО Кирило Буданов прокоментував атаки дронів по території Росії. Останнім часом їх стало дуже багато.

Так, Буданов назвав головні цілі подібних ударів. За його словами, вони не відкидають психологічну складову атак БПЛА.

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Три цілі застосування Україною дронів по Росії

Серед головних цілей:

виснаження російських систем ППО,

виведення з ладу транспортної та бомбардувальної авіації,

завдання шкоди військовим виробничим об'єктам у регіонах Росії.

Очільник розвідки наголосив, що також важлива психологічна мета атак. За його словами, вони повинні викликати занепокоєння у росіян й порушити нормальні економічні процеси у державі-агресорці, а також вивести загарбників із зони комфорту.

Дрони безперечно полегшать операції зі звільнення наших територій. Дрони не бояться, їх не шкода втрачати,

– підкреслив Буданов.

Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни

Нещодавно керівник української розвідки назвав сценарій, за яким війна може закінчитися. Кирило Буданов висловив свою особисту позицію щодо завершення війни. Водночас він зазначив, що іншого варіанту розвитку подій просто не існує.

"Щодо моєї особистої позиції – це повернення до адмінкордонів 1991 року. Нічого тут змінитись не може, інакшого варіанту завершення цієї війни не існує. Без цього конфлікт буде в тій чи іншій формі все життя", – сказав Буданов.

Він наголосив: щоб це зупинити, потрібно повернутися до визнаних світом кордонів і до світопорядку, який вибудовувався дуже багато років.