Спад та негативний вплив стають все відчутнішими, – Буданов про економіку в Росії

Російська економіка продовжує падати, попри намагання Кремля боротися з цим. Свого піка криза досягне влітку 2025 року, коли негативний вплив стане все більш відчутним.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов на 20-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES). Він також додав, що Росія прагне завершити війну в Україні до кінця 2025 – початку 2026 року через очікувані економічні проблеми та необхідність мобілізації, передає 24 Канал.

Важливо КНДР завалює росіян боєприпасами, це критично для Києва, – Буданов

Буданов оцінив російську економіку

Очільник ГУР наголосив, що росіяни намагаються боротися та правильно діють щодо питання збереження власної економіки. Однак спад продовжується, й нині він уже болісний та відчутний для суспільства. За словами Буданова, нинішня ситуація в російській економіці – далеко не пік.

Вони (росіяни – 24 Канал) прогнозують, що приблизно влітку 2025 року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. З цим, зокрема, пов'язано зараз багато процесів, які вони намагаються пришвидшити, щоб увійти в цей період (літо 2025 року – 24 Канал) так, як їм би хотілося,

– заявив Буданов.

Він додав, що Росія хотіла б завершити війну власною перемогою у 2025 році, щоб економічна криза не розхитала суспільство. Крім того, перед Росією є серйозний виклик, адже Кремль стикається з дефіцитом новобранців. Тому до літа 2025 року Кремль опиниться перед критично важливим рішенням – або розпочати мобілізацію, або зменшити інтенсивність своїх військових операцій, що може стати для країни-агресорки критичним моментом.

У будь-якому випадку окупанти будуть ризикувати, адже якщо почнеться нова хвиля мобілізації, то може зрости невдоволення у суспільстві.