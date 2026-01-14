Подейкують, що це була одна з його умов напередодні призначення. Про це пише 24 Канал із посиланням на матеріал NV.

Що відомо про призначення Буданова?

Співрозмовник видання наголошує, що призначення Буданова має посилити фокус Офісу Президента на питаннях національної безпеки, розвитку Збройних сил та дипломатичних зусиллях у межах мирних переговорів.

Він пішов на це навіть всупереч прогнозам, щоб просувати та розв'язувати головні проблеми з безпеки та перемовин,

– зазначає джерело NV.

За інформацією видання, саме західні партнери України наполягали на переведенні колишнього керівника ГУР до найближчого оточення президента, навіть попри заперечення окремих українських високопосадовців.

Джерело на Банковій повідомляє, що Буданов поступово облаштовує свій робочий кабінет в Офісі Президента. Зокрема, він перевіз зі свого кабінету в ГУР на Рибальському скульптуру жаби та інші особисті речі, які мали символічне значення під час його роботи в розвідці.

Таким чином він намагається створити для себе комфортні умови, водночас залишаючись вірним власним принципам і цінностям. Саме цей підхід він намагатиметься перенести й в Офіс Президента,

– підсумував співрозмовник з ОП.

Зауважимо, що 2 січня 2026 року Президент Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова головою Офісу Президента і одночасно звільнив його з посади начальника ГУР. Це рішення ухвалили після звільнення попереднього керівника ОП Андрія Єрмака, яке відбулося на тлі резонансного розслідування НАБУ і САП у так званій "справі Мідаса".