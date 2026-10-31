"Не благодійність, а інвестиція": Буданов провів переговори із сенаторами США

Кирило Буданов 31 жовтня провів відеоконференцію з американськими сенаторами щодо ситуації у війні. Головними темами стали системи раннього попередження про повітряні загрози, переговори та майбутні гарантії безпеки.

Як повідомив Кирило Буданов у своєму офіційному телеграм-каналі, переговори відбулися з головою Комітету Сенату США зі збройних сил Роджером Вікером та членом Комітету Сенату з питань розвідки Майклом Беннетом.

Що відомо про переговори

Під час зустрічі американські сенатори порушили питання викликів протистояння російській агресії на нинішньому етапі. Сторони предметно зупинилися на пріоритетних напрямах двосторонньої оборонної взаємодії.

Оцінюючи посилення ударів Росії по українських тилових містах, Кирило Буданов наголосив, що російські обстріли цивільної та критичної інфраструктури є систематичним терором. За його словами, подібні атаки позбавлені будь-якої військової доцільності та принципово не змінюють обстановку на передовій.

Водночас він підкреслив, що Україна критично потребує допомоги Вашингтона у сфері систем раннього попередження про повітряні загрози. Це обладнання є життєво необхідним для ефективного захисту мирного населення під час зимового періоду.

Окрему увагу учасники розмови приділили зусиллям Вашингтона щодо організації переговорного процесу. Буданов зазначив, що для досягнення результатів потрібно сформувати належні умови, тому Київ очікує на відчутний прогрес під час наступного раунду тристоронніх переговорів.

Крім того, Буданов наголосив на важливості надійних гарантій безпеки для України. Будь-яке врегулювання чи зупинка бойових дій без реальних безпекових механізмів не забезпечить сталого миру, тому спільне напрацювання дієвої архітектури безпеки є ключовим пріоритетом держави.

Відповідні домовленості слід розглядати не як односторонню благодійність, а як прагматичну інвестицію США у зміцнення оборонних спроможностей і власну безпеку,

– підсумував Буданов.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, Україна, США та Росія домовилися провести зустріч переговорних груп у тристоронньому форматі. Володимир Зеленський уже відкинув нейтральний статус та скорочення української армії.