Росія не зможе реалізувати свої плани, – Буданов у різдвяному привітанні озвучив втішний прогноз
Джерело:Кирило Буданов
Керівник ГУР привітав громадян України з Різдвом та оголосив черговий невтішний прогноз для російських окупантів. За словами Кирила Буданова, Кремлю не вдасться досягнути своїх планів у наступному, 2024 році.
Цього року Україна вперше за час відновлення Незалежності святкує Різдво Христове разом з усім світом – тобто 25 грудня. На цьому, зокрема, наголосив генерал-лейтенант Буданов у своєму привітанні до українців.
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Привітання з Різдвом від голови ГУР
Головний український розвідник констатує, що ми все більше єднаємось із великою європейською родиною. А 2024-ий буде насамперед роком продовження боротьби, героїзму та мужності українських захисників.
Зустрінемо ми його, завдаючи нищівної поразки росіянам заради звільнення рідної землі. Кремлівський терористично-окупаційний режим ніколи не зможе реалізувати своїх підступних планів щодо знищення нашої державності, наших традицій та ідентичності,
– запевнив начальник ГУР Міноборони.
Кирило Буданов акцентує, що українці – сильна нація, яка здатна здолати все на шляху до своєї Свободи й Незалежності:
"Тож нехай Різдвяна Зірка додасть нам наснаги й невичерпної енергії для боротьби з ворогом, а рік, у який ми вступаємо, принесе Україні довгоочікувану Перемогу", – йдеться у повідомленні.
Хто ще вітав українців зі святами
- Президент Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення до громадян, у якому наголосив, що уже другий рік поспіль наша держава святкує Різдво в умовах широкомасштабної війни.
"Різдво, яке має інший настрій, контекст, інший присмак. І не такою, як завжди, є сімейна домашня вечеря. Бо не всі з нас вдома. І не всі мають дім", – сказав президент, додавши, що зараз неважливо, як ми прикрашаємо домівки, а більш важливо, як ми їх захищаємо.
- Крім того, голова Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав звернувся до українців. За його словами, хоч і зараз темні часи, Господь на нашому боці – він дає нам надію.
"Під час болю, війни, смутку, страждань і сліз нам так потрібен знак, що Господь Бог є з нами, на нашій стороні. У Священному Писанні таким знаком, що з нами Бог, є народження дитини. І ось ми святкуємо Різдво Христове – народження у людському тілі самого Бога, якого називає пророк Ісая Князем миру, чудесним порадником", – акцентував Блаженніший.