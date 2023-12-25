Росія не зможе реалізувати свої плани, – Буданов у різдвяному привітанні озвучив втішний прогноз

Керівник ГУР привітав громадян України з Різдвом та оголосив черговий невтішний прогноз для російських окупантів. За словами Кирила Буданова, Кремлю не вдасться досягнути своїх планів у наступному, 2024 році.

Цього року Україна вперше за час відновлення Незалежності святкує Різдво Христове разом з усім світом – тобто 25 грудня. На цьому, зокрема, наголосив генерал-лейтенант Буданов у своєму привітанні до українців.

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Привітання з Різдвом від голови ГУР

Головний український розвідник констатує, що ми все більше єднаємось із великою європейською родиною. А 2024-ий буде насамперед роком продовження боротьби, героїзму та мужності українських захисників.

Зустрінемо ми його, завдаючи нищівної поразки росіянам заради звільнення рідної землі. Кремлівський терористично-окупаційний режим ніколи не зможе реалізувати своїх підступних планів щодо знищення нашої державності, наших традицій та ідентичності,

– запевнив начальник ГУР Міноборони.

Кирило Буданов акцентує, що українці – сильна нація, яка здатна здолати все на шляху до своєї Свободи й Незалежності:

"Тож нехай Різдвяна Зірка додасть нам наснаги й невичерпної енергії для боротьби з ворогом, а рік, у який ми вступаємо, принесе Україні довгоочікувану Перемогу", – йдеться у повідомленні.

Хто ще вітав українців зі святами