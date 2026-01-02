Буданов прийняв пропозицію Зеленського очолити Офіс Президента
- Кирило Буданов погодився стати головою Офісу Президента.
- Генерал висловив вдячність за довіру.
2 січня Володимир Зеленський запропонував керівнику ГУР Кирилу Буданову стати главою Офісу Президента. Генерал погодився обійняти нову посаду.
Удень Кирило Буданов прокоментував пропозицію Зеленського, передає 24 Канал із посиланням на пост генерала в соцмережі.
Що Буданов думає про свою нову посаду?
Керівник ГУР заявив, що він погодився стати главою Офісу. Він вважає цю посаду "ще одним рубежем відповідальності перед країною".
Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави, – наголосив генерал.
Кирило Буданов подякував за виявлену довіру, а також висловив вдячність бойовим побратимам і всій команді ГУР МО України за спільну роботу. Він наголосив, що надалі потрібно продовжувати виконувати свою справу – протидіяти ворогу, захищати Україну та працювати над досягненням справедливого миру, спільно борючись за вільне та безпечне майбутнє держави.
Зверніть увагу! Політолог Максим Несвітайлов у коментарі 24 Каналу сказав, що посада керівника Офісу Президента не підходить для яскравої та публічної політичної фігури. Кирило Буданов був максимально ефективним на посаді очільника ГУР і перебував на своєму місці.
- Нагадаємо, що 30 грудня Володимир Зеленський повідомив, що визначився з кандидатом на посаду голови Офісу. 2 січня він розповів, що це – Кирило Буданов.
- Свій вибір глава держави пояснив тим, що Офіс Президента має більше зосередитися на питаннях безпеки, розвитку армії, а також на дипломатичному треку в переговорах. За словами політика, Буданов "має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів".
- У Зеленського зазначили, що відповідний указ про призначення Буданова незабаром з'явиться на сайті президента.
- Зауважимо, що Кирило Буданов був серед імовірних кандидатур на посаду керівника Офісу, які озвучували ЗМІ. Водночас востаннє в медіа ширилися чутки, що главою Офісу може стати Владислав Власюк, уповноважений із санкційної політики.