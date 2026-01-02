Буданов прийняв пропозицію Зеленського очолити Офіс Президента

2 січня Володимир Зеленський запропонував керівнику ГУР Кирилу Буданову стати главою Офісу Президента. Генерал погодився обійняти нову посаду.

Удень Кирило Буданов прокоментував пропозицію Зеленського, передає 24 Канал із посиланням на пост генерала в соцмережі.

Дивіться також Випадки, коли ТЦК силою когось мобілізували, становлять менше 1%, – Буданов

Що Буданов думає про свою нову посаду?

Керівник ГУР заявив, що він погодився стати главою Офісу. Він вважає цю посаду "ще одним рубежем відповідальності перед країною".

Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави, – наголосив генерал.

Кирило Буданов подякував за виявлену довіру, а також висловив вдячність бойовим побратимам і всій команді ГУР МО України за спільну роботу. Він наголосив, що надалі потрібно продовжувати виконувати свою справу – протидіяти ворогу, захищати Україну та працювати над досягненням справедливого миру, спільно борючись за вільне та безпечне майбутнє держави.

Зверніть увагу! Політолог Максим Несвітайлов у коментарі 24 Каналу сказав, що посада керівника Офісу Президента не підходить для яскравої та публічної політичної фігури. Кирило Буданов був максимально ефективним на посаді очільника ГУР і перебував на своєму місці.