Чи наважаться росіяни на підрив ЗАЕС: оперативне зведення від Романа Світана
Керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що існує загроза підриву на Запорізькій атомній електростанції. Усе через те, що росіяни додатково замінували охолоджувач.
Відповідну інформацію у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.
Важливо Влаштовують "шалені штурми": росіяни намагаються захопити Мар'їнку
ЗАЕС
Військовий експерт пояснив, сама по собі система охолодження якраз і є тією "больовою точкою" в будь-якому реакторі. Проте, на його думку, навряд чи росіяни його підірвуть, адже це ніби "собі у голову вистрілити" – ця "брудна хмара" може піти на Росію.
Особливо, якщо дійде до 5 – 8 кілометрів та потрапить в течії. Тоді наслідки будуть аж до Уралу.
Проте можуть полякати. Росіяни зараз знову підняли цю ядерну тему: і щодо передавання ядерною зброї Лукашенку, і мінування реакторів,
– розповів Роман Світан.
"Тобто накачують "інформаційну бомбу" для того, щоб якось нею тиснути. Скоріш за все це все повʼязано з майбутнім самітом НАТО й саме тому тиснуть з усіх боків", – додав військовий експерт.
Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:
САУ CAESAR
Данія та Франція передадуть Україні CAESAR. Це одна з найкращих САУ, яка в нас зараз є.
Дуже хороший приціл, велика дальність, витримує максимальний заряд. Має доволі стійкий ствол – до заміни можна разів у 2 більше пострілів зробити, ніж зі старих радянських. Тобто непогана машина,
– пояснив військовий експерт.
Він додав, що вона вже є на озброєнні. Адже не тільки Франція передає САУ, а й інші країни.
"Така машина дуже нам допомагає, адже швидко рухається, особливо зараз по сухому, відстрілюється, відходить. Тобто САУ буквально “танцює” перед російськими неповороткими системами", – розповів Світан.
Волноваха
За словами військового експерта, Волноваха розташована практично посередині між Донецьком та Маріуполем. Крім того, через місто проходить залізнична дорога – відповідно це один з логістичних хабів для росіян.
Важливість Волновахи / Скриншот з відео
Залізнична дорога йде через Волноваху в бік Токмака. Тобто це пересування військових вантажів ми зможемо перетнути, коли вийдемо на Волноваху,
– пояснив Світан.
На його думку, один з ударів може бути на Волноваху. Проте це, звісно, вирішувати генералу Залужному.
Останні новини щодо Росії
- Кремль порадив губернаторам російських регіонів не публікувати некрологи про загиблих в Україні військових. Таке рішення ухвалили, щоб нібито не турбувати людей.
- Росіяни повідомляють, що нібито над селом Лукіно у Новій Москві пролунав потужний вибух. За їх словами, усе через нібито "атаку" безпілотників.