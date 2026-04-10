Буданов розкрив, чим війна на Близькому Сході допомагає Росії воювати проти України

Війна між США та Іраном на Близькому Сході зіграла на руку Росії, економіка якої раніше зазнала серйозних проблем. Утім, ситуація значно змінилася після глобального зростання цін на нафту.

Про це розповів керівник Офісу Президента, генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв'ю Укрінформу та Новини.LIVE.

Яку вигоду отримала Росія?

Кирило Буданов розповів журналістам, що різке зростання цін на нафту частково зіграло на користь Росії, яка продовжує війну в Україні. Зокрема, це сталося через послаблення санкційного тиску на окремі структури.

Ну і, в принципі, різкий стрибок цін (на нафту) це для них величезний плюс,

– розповів він.

За словами високопосадовців, атаки по російських нафтопереробних заводах не можуть перекрити для ворога вищезгаданий "позитивний" ефект, проте усе ж завдають відчутного удару по російській нафтово-газовій галузі.

Чому зросли ціни на нафту?

Нагадаємо, що світові ціни на нафту нещодавно відчутно зросли через блокування критично важливої Ормузької протоки з боку Іраном. Цей шлях є єдиним морським виходом для нафтового регіону Перської затоки.

Володимир Зеленський повідомляв, що Росія не змогла значно заробити на експорті нафти через війну в Ірані, частково через українські атаки на порт Усть-Луга. У березні перевалка нафти в російських портах знизилася.

До слова, експерт з енергетики Юрій Корольчук пояснив у коментарі 24 Каналу, що в Україні подальший стрибок цін на пальне можливий, якщо нафта продовжить дорожчати, але наразі це є малоймовірним.

