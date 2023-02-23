Експериментальний пуск ракети: у ГУР пояснили прильоти по Києву 14 січня без тривоги

14 січня у кількох районах Києва зафіксували прильоти ракет. Однак тривоги на той момент у столиці не було.

Сигнал тривоги увімкнули лише після того, як ракети вже прилетіли. Очільник ГУР МО України Кирило Буданов детальніше розповів про цей удар.

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За словами Буданова, це був експериментальний пуск ракети.

Наскільки я пам'ятаю – це 48Н6ДМ пускової С300 (ракета, що має дальність ураження цілей до 250 кілометрів і швидкість 2,5 кілометри за секунду)

– зазначив очільник розвідки.

Ці ракети стояли у Брянській області і це був один з перших зафіксованих таких дослідних пусків. Буданов наголосив, що станом на сьогодні таких пусків не може бути багато.

"Це проблема Росії – вони так само, як і багато інших пострадянських країн, не можуть виробляти в достатніх обсягах зразки озброєння. Штучні екземпляри – будь ласка. А от серію – важко", – додав глава ГУР.

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