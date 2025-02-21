Кирило Буданов розповів, навіщо росіяни його "вбили" під час удару по готелю "Брістоль"

Російські ЗМІ неодноразово заявляли про ліквідацію очільника ГУР. Кирило Буданов пояснив, навіщо окупанти роблять інформаційні вкиди, які швидко розвінчуються.

31 січня Росія обстріляла історичне середмістя Одеси ракетами. Російські ЗМІ поширили інформацію, що в ураженому готелі "Брістоль", буцімто, перебував очільник ГУР, який зустрічався з генералами НАТО. Крім того, одні пропагандисти розповіли, що український генерал отримав чергове поранення, а деякі – що загинув. Яка мета цього ворожого фейку пояснив голова військової розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю журналісту Ейнуллі Фатуллаєву.

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Навіщо росіяни постійно брешуть про смерть Буданова

Кирило Буданов зазначив, що росіяни брешуть з кількох причин. Сказати, яка саме спрацювала у випадку з фейком про готель "Брістоль", голова розвідки точно не може. Він перерахував, чим могли керуватися окупанти.

Перше: напевно, хтось, хто планував саме цей ракетний удар, посилаючись на дані, які мав, вірив, що я перебуваю саме в цьому готелі з якимись "міфічними генералами НАТО". Друге: це може бути захисною реакцією у спробі виправдати по суті терористичний акт. Тому, що сказати, що ми вдарили просто в готель – це матиме дивний вигляд. А так, нібито переслідувалася якась військова ціль,

– пояснив генерал.

Також він не виключив ймовірність помилки. Ворог міг цілитися в інший об'єкт. І тому йому терміново потрібно було щось говорити у своє виправдання.

Буданов зауважив, що будь-які подібні інформаційні вкиди "живуть" короткий час і сенсу не мають. Причина їх набагато глибша, ніж проста спроба інформаційного вкиду.

До слова, російська Служба зовнішньої розвідки поширила фейк про нібито підготовку Україною терактів у країнах ЄС.