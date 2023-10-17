Сходив з дружиною в магазин й заселились в ГУР: Буданов розповів про ніч перед вторгненням Росії

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії Кирило Буданов заселився з дружиною в будівлю Головного управління розвідки. Він пригадав, як 23 лютого 2022 року вони разом ходили в магазин.

Про це керівник Головного управління розвідки розповів у подкасті. Буданов також пригадав, як розмовляв з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком 24 лютого.

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Буданов пригадав день перед вторгненням

Керівник розвідки розповідає, що росіяни постійно переносили дату повномасштабного вторгнення. За словами Буданова, протягом останніх двох тижнів до 24 лютого 2022 року у Кремлі постійно відтягували на день чи два початок нападу. Втім, остаточну інформацію про напад розвідка отримала 23 лютого 2022 року близько о 14:30.

Але 23-го числа приблизно, здається, о 14:30 ми чітко отримали інформацію, що о четвертій ранку буде початок і як саме. Це було доведено до першої особи держави. Він віддав розпорядження. Але просто порахуйте, до 4-ої ранку вже не так багато лишалося часу,

– розповів Буданов.

Він також пригадав, що 23 лютого разом з дружиною вже заселився у будівлю ГУР. За словами Буданова, увечері вони разом сходили у продуктовий магазин на Петрівці.

"Ми ввечері сходили в магазин на Петрівці, продуктовий. Гарно це пам'ятаю. Там купили продукти, я і дружина. Заселились у кабінет, лягли, розмовляли з нею, чекали. Потім я трошки задрімав", – пригадує він.

Близько о 03:30 Буданову зателефонував Єрмак. Керівник ОП сподівався, що росіяни не будуть нападати, втім голова розвідки не мав ілюзій щодо російських окупантів. Тоді Буданов відповів Єрмаку, що "давайте сподіватися", втім він був впевнений, що повномасштабна війна все ж розпочнеться.

Голова розвідки підкреслив, що для нього було важливо, аби інформація про напад Росії виявилася правдивою.

Для мене, ви маєте ще розуміти, це ж теж виклик був. Тому що якщо я як керівник спецслужби дав би неправильну доповідь, це ганьба була б для мене. Реально десь о 4:20 вже почало прилітати, бо ракети були вже в повітрі, певний час вони ще летіли. Ну все, я видихнув. Тепер треба починати працювати над наступним питанням,

– поділився Буданов.

Буданов розповів, як зустрів брата Єрмака за неочікуваних обставин

В інтерв'ю, яки вийшло кілька днів тому, Буданов розповів, як зустрів брата Андрія Єрмака Дениса. За його словами, вони зустрілися у перші дні повномасштабного вторгнення під час оборони Києва.

"Я бачив його під час перших днів оборони Києва, він працював в Ірпені зі снайперською гвинтівкою. Я був дуже здивований його бачити, знаючи, хто він", – сказав Буданов.

Він також підкреслив, що його не полюбляють у медіа й часто наголошують на негативних моментах, у той час позитивні – залишаються поза увагою.