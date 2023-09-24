Буданов розповів про дружину-офіцера поліції, кандидатську і не зайняту посаду міністра оборони

Глава ГУР МО дав чергове інтерв'ю. У ньому очільник української розвідки розповів про свою дружину-офіцера поліції, назвав тему кандидатської роботи, а також відреагував на те, що не є міністром оборони.

Журналісти спитали у Кирила Буданова про питання безпеки. Воно й не дивно, адже для російських загарбників глава ГУР МО – той, кого б вони мріяли позбутися, але це їм не під силу.

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Дружина – офіцер поліції

Глава ГУР МО вкотре зазначив, що мешкає зі своєю дружиною у своєму офісі. Він додав, що для них це "абсолютно нормально".

Вона живе зі мною з моменту лютневого вторгнення. І вона сама офіцер поліції. Насправді вона професор в нашій національній поліцейській академії. Вона викладає юридичну психологію. Для неї це не є проблемою, як це могло б бути для когось іншого,

– зазначив він.

Ясна річ, що є ще одне питання, яке цікавить багатьох. Мовиться про те, що Кирилові Буданову пророкували посаду міністра оборони України. Тож, його спитали, чи не розчарований він тим, що не став очільником оборонного відомства.

Глава ГУР МО ствердно зазначив, що абсолютно не розчарований цим. Назустріч полетіло питання, чи хотів він цю посаду.

Ні, я люблю свою нинішню роботу,

– наголосив Кирило Буданов.

Не минулося без питань, пов'язаних з його навчанням в Острозькій академії. Глава ГУР МО зазначив, що пише там дисертацію. На питання про її тему, Кирило Буданов заявив: "Глобальна взаємодія між спецслужбами в усьому світі, як вони взаємодіють і як впливають на внутрішню політику".

Кирила Буданова спитали, чи збирається він написати книгу після війни. Він усміхнувся і відповів, що спочатку планує дописати дисертацію. Каже, що в нього, згідно з календарним планом, є на це два роки.

В іншому інтерв'ю Кирило Буданов наголосив, що скоро настане час розплати. За словами глави ГУР МО, у росіян за кілька років вичерпаються запаси зброї. Він також зазначив, що єдина очевидна перевага ворога зараз у чисельності особового складу.