Україна працює над проведенням гуманітарних операцій за прикладом Олешок. Можливо, до кінця 2026 року вдасться організувати такі місії.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі "Новини.LIVE".

Де можуть відбутися нові гуманітарні операції?

Як наголосив Буданов, він особисто залучений до цього процесу. Наразі йде обговорення таких операцій з евакуації цивільних на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Працюємо над цим. Особисто займаюся цим. Думаю, що дійдемо до того, що до завершення цього року зможемо повернути як цивільних, так і полонених. Обговорюємо. Це Запорізька та Херсонська області. Це більш-менш робочі питання,

– сказав Буданов.

Також триває підготовка до масштабного обміну полоненими на понад 1000 людей. Навряд чи це вдасться організувати за один день. Найімовірніше, все буде проведено в кілька етапів.

Все узгоджується. Нещодавно спілкувався з цього приводу з російською стороною. Всі працюють. Є певні нюанси, що "того віддамо, а того не віддамо". Але ми проходили це вже багато років,

– зауважив Буданов.

Перший етап цього обміну, орієнтовно, може відбутися наприкінці листопада або на початку грудня.

Додамо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговорні групи України та Росії продовжують підготовку обміну в форматі 1000 на 1000, який був погоджений в Абу-Дабі. Раніше були обговорення, що обміняти можуть навіть більше полонених. Йшлося про 1200 – 1300 людей.