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24 Канал Новини України Буданов сказав, чи може статися так, що Лукашенко знову пропустить російські війська
2 серпня, 18:19
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Буданов сказав, чи може статися так, що Лукашенко знову пропустить російські війська

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Глава української розвідки розповів про поточну позицію Лукашенка.
  • Буданов підкреслив важливість готовності України до можливих змін, щоб уникнути несподіванок.

Час від часу білоруський диктатор робить антиукраїнські заяви. Кирила Буданова запитали, в якому випадку Лукашенко може знову дати коридор росіянам.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю очільника ГУР.

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Чи може повторитися ситуація лютого-2022 на кордоні з Білоруссю?

Просто зараз у Білорусі не планують цього. Лукашенко категорично не погоджується з цим і не погодиться на це, сказав глава ГУР.

Та він натякнув, що ситуація може змінитися, як це було у 2022 році. Тож Кирило Буданов наголосив: українцям слід не втрачати пильність, тоді сюрпризів не буде.

Ми просто маємо бути сильними і готовими до будь-чого. Тоді для нас не буде несподіванок. Це від нас залежить все, 
– сказав Буданов.

А загалом керівник розвідки назвав питання щодо Лукашенка складним.

Останні заяви Лукашенка

Диктатор сказав, що до кінця року в Білорусі розмістять "Орешник".

Також він вважає, що Росія зацікавлена в "повітряному перемир'ї". І закликав Зеленського сісти за стіл переговорів з Путіним