Розробляє концепції поділу України: Буданов розповів, яку роль зараз виконує Медведчук у Росії

Екснардеп від забороненої ОПЗЖ Віктор Медведчук наразі перебуває у Росії. Там він намагається нав'язати себе як суперексперта з українського питання.

Про це повідомив очільник ГУР МО України Кирило Буданов. За його словами, Медведчук намагається повернутися в обойму активних діячів з боку Росії.

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Медведчук намагається нав'язати себе як суперексперта з українського питання і повернутися в обойму активних діячів з боку Росії,

– розповів Буданов.

Також Медведчук зараз намагається розробляти якісь концепції вирішення питань з Україною.

"Працює великою командою, це всі його знайомі, які в різний час тікали з території України в Росію. Наприклад, є такий пан Єрмолаєв. Він насправді не дурна людина. Проте чи може він створити щось, не кажу позитивне чи негативне, а щось реальне? Ось запитання саме в цьому", – зазначив очільник розвідки.

За словами Буданова, Медведчук разом з людьми, яких він хоче показати як суперекспертів з питань України, намагається виробляти різні концепції поділу нашої держави. У Росії до нього прислуховуються, тому що з розумінням України у них погано.

Вони чіпляються за будь-яку соломинку. Їм потрібна хоч якась надія: давайте слухати – он людина, можливо, розумні думки висловить.Не буду називати прізвища, але певна категорія з адміністрації президента Росії прислуховується до його думок. Він не командує там, це не так. Але прислухаються,

– додав глава ГУР.

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