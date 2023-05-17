Скоро зірве кришку, – Буданов про розкол серед російських еліт

Усередині Росії все більше розколюється так звана еліта. За словами глави ГУР МО, переважна її більшість виступає проти війни, розв'язаної проти України.

Відповідну тезу Кирило Буданов озвучив під час інтерв'ю ютуб-каналу "Ісландія". За словами глави ГУР МО, скоро цей розкол набуде такої сили, що буквально "зірве кришку", передає 24 Канал.

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Еліта Росії проти війни

Це правда, що абсолютна більшість еліт у Росії проти цієї війни. По факту, це кланова система. Абсолютно переважна більшість проти. Перейти від того, що ці клани проти до реалізації – це абсолютно питання іншого характеру,

– зазначив Буданов.

За словами глави ГУР МО, мовиться про загальні еліти в Росії, а не лише військові. Власне, інтерв'юєр Сергій Іванов вирішив порівняти ситуацію з каструлею, накритою кришкою:

– Якщо метафорично уявити, що це (розкол всередині еліт – 24 Канал) каструля, накрита кришкою, то чи скоро її зірве?

– Скоро.

– Скоро?

– Скоро!

І в цьому протистоянні еліт буде один переможець. На думку глави ГУР МО, ним буде Пригожин. Причому Кирило Буданов підкреслив, що всередині країни-агресорки не інсценують конфлікт між елітами. Він дійсно відбувається.

Перемогти може лише одна сторона

За словами очільника української розвідки, цей конфлікт "абсолютно осмислений і обґрунтований".

"Так сталося, що цей конфлікт почався. Вийти з нього може лише одна сторона. Загасити його вони вже намагалися кілька разів. Ви навіть по медійній активності можете це побачити. Іде майже на пік, потім згасає, потім знову на пік, а потім знову згасає", – каже він.

Кирило Буданов зауважив, що це така гра, яку полюблять у Росії. Таке собі балансування. Водночас слід розуміти, що з цього всього переможцем вийде хтось один. І цим одним, вважає глава ГУР МО, буде Пригожин. На противагу йому будуть люди, які програють.

Давайте так, підемо від іншої логіки. Хто стояв, скажімо так, за створенням плану агресії війни, нападу проти України. Це не Пригожин був, я вас можу здивувати. Герасимов і Шойгу. Не те, що готували. Вони реально були "За". Вони були дуже "За", при тому, що більшість у той час серед тих, хто ухвалює рішення, були "Проти",

– пояснив Буданов.

За словами глави ГУР МО, Шойгу та Герасимов також стали жертвами своєї російської пропаганди. Воно й не дивно, адже вони самі вклали чимало у пропагандистську машину. Стільки, що вона почала впливати і на них самих.

Тож вони і повірили, що найсильніші, а Україна – найслабша. Що на них дійсно чекають, і що опору не буде. Звідси і плани про захоплення "за три дні".