Буданов розповів, чи зможе Росія досягти своєї стратегічної мети у війні з Україною

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російська армія досягає успіхів на полі бою. Однак, за його словами, вони не є значними.

За словами Буданова, Росія розуміє, що швидко досягнути своєї стратегічної мети – нереально. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву очільника ГУР МО під час Спеціальної зустрічі YES до 24 лютого, стрім якої оприлюднив телеграм-канал "Новини.LIVE".

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Що заявив Буданов про стратегічну мету Росії

Буданов каже, що стратегічною метою Росії є повна окупація Донбасу, Херсонської, Запорізької областей та Крим. Однак, їй не вдається цього досягти.

Я не буду казати, що Росії нічого не вдається і що все в неї погано. Це не так. Вони рухаються вперед,

– каже начальник розвідки.

Проте він зазначає, що цей рух незначний і недостатній для досягнення їхньої стратегічної мети. Саме тому, за словами Буданова, росіянам потрібна пауза та відновлення сил. Окрім цього, їм варто провести роботу над помилками.

Раніше Буданов також заявив, що Росія продовжить намагатися дестабілізувати ситуацію в Україні. Однак, запевнив, що такі спроби можуть отримати відповідну протидію.