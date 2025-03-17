Це постійна конкуренція, – Буданов про відповідь ЗСУ на кожну дію ворога

Росіяни почали швидше вчитися на фронті. Однак українські захисники також адаптуються та на кожну дію ворога знаходять відповідь.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву очільника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю Australian Financial Review.

До теми Буданов назвав 3 головні уроки війни Росії проти України

Як ЗСУ відповідають на російські дії

Буданов наголосив, що українські захисники вчаться та адаптуються до російських дій. За його словами, війна – це постійна конкуренція, тому ЗСУ на кожну дію російських загарбників знаходять відповідь чи реакцію.

Очільник ГУР наголосив, що адаптація до нових дій повинна бути швидкою. Водночас Буданов зауважив, що "такі швидкі темпи навчання, розвитку розвідки та ударних операцій можливі, напевно, лише у воєнний час".

В інтерв'ю Буданов також акцентував, що мовиться і про розвиток технологій. OSINT-розвідка, комерційні супутникові зображення, звіти та аналізи соціальних мереж, а також цивільні аналітичні компанії також мають великий вплив на розвідку та формування ситуаційної обізнаності під час війни. Буданов наголосив, що такі новітні цивільні технології також мають вирішальне значення для сучасної війни та розвідувальних операцій.

Водночас глава ГУР вважає, що старі методи не можна повністю виключати. Буданов вважає, що старі методи ідеально доповнюються сучасними технологіями.

Раніше Буданов заявив, що російські військові швидко вчаться. Так, за три роки повномасштабної війни окупанти покращили розвідку, планування далекобійних ударів та протидію атакам дронів, використовуючи методи, аналогічні тактиці НАТО.