Буданов сумнівається у "справжності" Путіна
31 січня 2023, 12:26Читать новость на русском
Джерело:The Washington Post
Глава української розвідки Кирило Буданов сумнівається у "справжності" російського диктатора Владміра Путіна.
Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post. Зауважимо, раніше очільник ГУР заявив, що Путін хворий на рак і найближчим часом помре.
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Питання, чи справжній це зараз Путін, залишається відкритим,
— зазначив Буданов.
У виданні зауважили, що начальник ГУР настільки впевнений у своїй розвідці, що час від часу відкривав папку, аби навести точні цифри, — "приблизно 326 000 російських військ", які зараз воюють в Україні, або те, що у Росії залишилося лише 9% її запасів ракет великої дальності "Калібр".Зверніть увагу! Раніше Кирило Буданов зазначив, що Путін має щонайменше трьох двійників. Як їм додають схожості з російським диктатором, читайте тут.
Зеленський сумнівається, чи живий Путін
- Зауважимо, що 19 січня під час Українського сніданку в Давосі Володимир Зеленський прокоментував тему мирних переговорів між Україною і Росією. Президент заявив: "Я не знаю, чи Путін живий і чи взагалі це він".
- У Кремлі вирішили того ж дня відповісти. Прессекретар бункерного диктатора Пєсков цинічно заявив, що "Путін є і буде".