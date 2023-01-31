Буданов сумнівається у "справжності" Путіна

Глава української розвідки Кирило Буданов сумнівається у "справжності" російського диктатора Владміра Путіна.

Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post. Зауважимо, раніше очільник ГУР заявив, що Путін хворий на рак і найближчим часом помре.

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Питання, чи справжній це зараз Путін, залишається відкритим,

— зазначив Буданов.

У виданні зауважили, що начальник ГУР настільки впевнений у своїй розвідці, що час від часу відкривав папку, аби навести точні цифри, — "приблизно 326 000 російських військ", які зараз воюють в Україні, або те, що у Росії залишилося лише 9% її запасів ракет великої дальності "Калібр".

Зеленський сумнівається, чи живий Путін

Зауважимо, що 19 січня під час Українського сніданку в Давосі Володимир Зеленський прокоментував тему мирних переговорів між Україною і Росією. Президент заявив: "Я не знаю, чи Путін живий і чи взагалі це він".

У Кремлі вирішили того ж дня відповісти. Прессекретар бункерного диктатора Пєсков цинічно заявив, що "Путін є і буде".