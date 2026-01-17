Зеленський назвав головне завдання української делегації у США

Вдень 17 січня Володимир Зеленський розповів про міжнародні зустрічі України. Мова про візит української делегації у США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

Дивіться також Доктрина Монро 2․0 і розкол НАТО: світ неминуче поглинає епоха агресивних імперій і право сильного

Що робитиме українська делегація у США 17 січня?

Як пояснив президент, головне завдання нашої делегації у США – надати партнерам усю реальну інформацію про те, що відбувається.

Ідеться про наслідки російських ударів. Але очільник держави вказав і на інший наслідок російського терору – це дискредитація дипломатичного процесу.

Люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес і щодо документів, які готувались. Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру. І саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії,

– наголосив Зеленський.

Він нагадав, що у Сполучених Штатах Америки перебувають Рустем Умеров, Кирило Буданов, Давид Арахамія.

"Ближче до вечора за київським часом я очікую перші доповіді щодо зустрічей", – сказав президент.

Що казав Буданов про поїздку в США?

Зранку 17 січня очільник Офісу президента написав, що прибув до США.

"Разом з Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією матимемо важливу розмову з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди. Запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом", – написав Кирило Буданов.

Він підкреслив, що Україні потрібен справедливий мир, а тому делегація працюватиме на результат.

ЗМІ писали, що Дрісколл відійшов від справ