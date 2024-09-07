Буданов відповів, чи є в Росії лідер, який може очолити протест проти Путіна

Головний розвідник України заявив, що вже окреслені регіональні лідери етнічних меншин, які могли би протестувати проти Путіна. Цікаво, що йдеться переважно про Дагестан, але не про Чечню.

У серпні Михайло Подоляк заявив, що є два потенційні лідери, які можуть очолити заколот у Росії. Один з них перебуває на території України. А загалом наша розвідка активно працює на цьому напрямку, зокрема, з певною частиною російською опозиції.

Дивіться також Кирило Буданов розповів, які фільми любить і що дивиться з дружиною в кабінеті ГУР

Хто може очолити бунт у Росії

За словами Буданова, російська система максимально стабільна. До слова, так само було і в Російській імперії до 1917 року. Але є нюанс.

Одного моменту з'являється людина, яка каже: все це неправильно, треба якось інакше. Вона має бути авторитетною, щоб у неї повірили,

– пояснив він.

Тоді, за його словами, всі ті люди, які доти кричали "Путін – наш цар", почнуть закликати іти на Москву.

Коли Пригожин і його поплічники рухалися на Москву, люди вітали їх. А потім проголосували за Путіна, коли були вибори, пригадав очільник розвідки.

"Це ментальні особливості. Вони люблять свого лідера. Якщо з'являється інший лідер, вони полюблять іншого лідера. Але він має з'явитися", – сказав глава ГУР.

Він повідомив, що лідери етнічних меншин вже окреслені й тільки набиратимуть вагу. Для російської влади це одна із системних загроз, що зафіксовано навіть у документах.

Але, наголосив Буданов, Україні треба працювати далі. На його переконання, сподіватися на диво можна тільки в тому випадку, якщо ти для цього нічого не робиш.

Якщо ми будемо просто чекати, що там хтось з'явиться і все зміниться, – так не буде. Або він з'явиться і буде ще гірше. Це теж варіант,

– підсумував очільник розвідки.

Цікаво! День, коли почався бунт Пригожина, став несподіванкою для Буданова. Але про сам задум у ГУР знали.