Буданов відповів, чи намагаються російські розвідники зв'язатися з українськими

Російська розвідка періодично хоче завербувати українських розвідників. Проте навіть, якщо зрадники з'являються, їх швидко викривають.

Детально розповів, яка ситуація з такими "контактами" начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі Національного телемарафону новин.

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Розвідка вже викрила багатьох шпигунів

Начальник розвідки зазначив, що справа боротьби зі "щурами" у службах – це довгий процес. Тому вони ще періодично з'являються.

Проте зараз абсолютно непорівнянна з тією, яка була за 2 – 3 місяці до війни. Багато зі згаданих щурів або вже знищені, або втекли,

– сказав очільник ГУР.

На його думку, процес остаточного очищення буде не надто тривалим. Тому невдовзі зрадників у лавах розвідки Міноборони не залишиться.

Напередодні затримали агентів ФСБ у Кабміні

21 червня стало відомо, що Служба безпеки України затримала посадовців, які співпрацювали з російськими спецслужбами. Мовиться двох працівників Кабміну та Торгово-промислової палати.

Що відомо про затриманих:

Завідувача відділу Секретаріату Кабміну агент "Кірєєв" – завербований ФСБ ще у 2012 році. Після поїздки в Росію повернувся з оперативним псевдонімом і мобільним телефоном для передачі інформації отримання завдань. Загалом отримав від ворога 27 тисяч доларів.

Керівник однієї з дирекцій Торгово-промислової з агентурною кличкою "Гаврілов" – завербований у березні 2016 року. Загалом він за зраду держави відтоді отримав 33 тисячі доларів.

За даними наших служб, ці ворожі агенти передавали ворогу різну розвідану інформацію. Починаючи від стану обороноздатності до облаштування кордону та навіть персональних даних наших правоохоронців.

Інші затримання найманців Росії

Днем раніше СБУ в Чернівцях спіймала ворожого диверсанта, який прибув із Близького Сходу. За даними агентів, цей чоловік займався підготовкою серії вибухів на залізниці.

18 червня затримали агента Росії, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман на Одещині. Це вдалося зробити завдяки злагодженій роботі контррозвідників СБУ.

А 17 червня співробітники СБУ знешкодили велику мережу російської агентури. Її координував радник "глави" тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова. 19 агентів ворога затримали в Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях.

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